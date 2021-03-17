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    أذربيجان: تسجيل 840 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و268 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص

    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٦:٣٧]

    باكو، 17 مارس / آذار، )أذرتاج(

    سجلت إصابة 840 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 268 مصاب هذا المرض وتوفي 9 أشخاص مصابين بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 242 ألف و491 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 231 ألف و638 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3307 مريض ويستمر علاج 7546 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و736 ألف و493 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و23 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 840 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و268 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص
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