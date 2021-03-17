تطعيم أكثر من 462 ألف شخص في أذربيجان
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٤]
باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)
قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن أكثر من 462 ألف شخص تم تطعيمهم منذ 18 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها طيار أيوازوف كبير أخصائيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة في خطابه عن "كوفيد -19، التطعيم والنظافة".
يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.
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