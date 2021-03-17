وزير الطاقة يلتقي بالنائب التنفيذي لرئيس أكوينور النرويجي للتنقيب الدولي
AzerTAg.az
١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٠٤]
باكو، 17 مارس، أذرتاج
عقد لقاء لدى وزارة الطاقة مع النائب التنفيذي لرئيس شركة أكوينور النرويجية للتنقيب الدولي والانتاج أل كوك مع الوفد المرافق له.
أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على مناقشات حول المشاريع التي تنفذها شركة أكوينور في أذربيجان وآفاق التعاون. وتحدث الوزير برويز شاهبازوف عن الفعاليات طويلة الأمد للشركة في البلد مفيدا أن الشركة تسهم في التعاون الطاقوي. وبحث الطرفان التعاون مع شركة أكوينور في مجال النفط والغاز بجانب تنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها تحفيز تنمية مجال الطاقة المتجددة.
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