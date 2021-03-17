  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    وزير الطاقة يلتقي بالنائب التنفيذي لرئيس أكوينور النرويجي للتنقيب الدولي

    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٠٤]

    باكو، 17 مارس، أذرتاج

    عقد لقاء لدى وزارة الطاقة مع النائب التنفيذي لرئيس شركة أكوينور النرويجية للتنقيب الدولي والانتاج أل كوك مع الوفد المرافق له.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على مناقشات حول المشاريع التي تنفذها شركة أكوينور في أذربيجان وآفاق التعاون. وتحدث الوزير برويز شاهبازوف عن الفعاليات طويلة الأمد للشركة في البلد مفيدا أن الشركة تسهم في التعاون الطاقوي. وبحث الطرفان التعاون مع شركة أكوينور في مجال النفط والغاز بجانب تنفيذ مشاريع مشتركة من شأنها تحفيز تنمية مجال الطاقة المتجددة.

    AZERTAG.AZ :وزير الطاقة يلتقي بالنائب التنفيذي لرئيس أكوينور النرويجي للتنقيب الدولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٤:١١]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٧.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٢٢]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 68.18 دولار
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٩]
    سوكار تبحث مع أكوينور سير أعمال التنقيب الابتدائي لدى حقول قراباغ ودان اولدوزو وأشرفي وأي باره البحرية
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥‎٥‎]
    حجم بعض منتجات النفط والغاز المصدرة
    وزير الطاقة يلتقي بالنائب التنفيذي لرئيس أكوينور النرويجي للتنقيب الدولي