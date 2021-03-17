برلماني أوكراني: أوكرانيا حريصة على تنمية التعاون الشامل مع أذربيجان

كييف، 17 مارس، أذرتاج

قالت إيرينا الله وردييفا نائبة الرادا العليا الاوكرانية إن أذربيجان شريك استراتيجي بالنسبة لأوكرانيا التي تحرص على تنمية التعاون الشامل معها.

واضافت النائبة الاوكرانية أن امكانات جميلة موجودة من اجل تطوير العلاقات في كثير من القطاعات بما فيه مجالات الطاقة والسياحة والزراعة ومناقشات خاصة بتحقيق هذه الامكانات جارية متواصلة.

وقالت النائبة الله وردييفا إن مستوى التعاون لدى المنظمات الدولية مرضية مؤكدة أن كلا البلد يعترف بسلامة اراضي بعضهما بعضا ويدعم.

حسينلي مراسل اذرتاج