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    تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال العام الجاري

    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٥‎١]

    باكو، 17 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في فبراير وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في فبراير إلى 822.6 مليون دولار أمريكي وبلغت 789.2 مليون دولار في يناير.

    يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت مليار و611.9 مليون دولار خلال أشهر يناير – فبراير من العام الجاري.

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