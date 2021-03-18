أذربيجان: تسجيل 933 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و256 حالة شفاء ووفاة 7 أشخاص

باكو، 18 مارس / آذار، )أذرتاج(

سجلت إصابة 933 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 256 مصاب هذا المرض وتوفي 7 أشخاص مصابين بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 243 ألف و424 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 231 ألف و894 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3314 مريض ويستمر علاج 8216 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و746 ألف و681 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و188 فحص طبي.