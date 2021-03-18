ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا

تبليسي، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

ارتفع حالات الاصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد 19) في أرمينيا.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ارتفعت في البلد بواقع 1027 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 181 ألف و168 شخص.

يذكر أن أرمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 3 آلاف و301 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 9 آلاف و830 شخص للرقابة الطبية الخاصة.