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    رئيس الوزراء: يجري العمل المطلوب لتزويد القوات بأحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية

    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    سيظل تموين جيشنا بالمعدات الحديثة من الأولويات في ما بعد أيضاً، كما كان هو الحال دائماً. يجري العمل الضروري لتزويد القوات بأحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن رئيس الوزراء علي أسدوف خلال مناقشة تقرير مجلس الوزراء لعام 2020 في جلسة برلمانية.

    قال رئيس الوزراء إن الأسلحة والمعدات الحديثة التي تم شراؤها في ذلك الوقت أستخدمت بنجاح في الحرب الوطنية وتم اختبارها بنجاح. ليس من قبيل المصادفة أن الأسلحة الحديثة والتكتيكات التي يطبقها الجيش الأذربيجاني تحظى بتقدير كبير من قبل الخبراء الدوليين.

    وفي إشارة إلى أن أرمينيا دمرت أراضينا المحتلة، قال علي أسدوف إن أذربيجان ستعيد الحياة إلى الأراضي المحررة من جديد.

    وأضاف رئيس الوزراء أن فتح الاتصالات في المنطقة سيعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء: يجري العمل المطلوب لتزويد القوات بأحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية
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