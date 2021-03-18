مناقشة آفاق تأسيس بيت التجارة الأذربيجاني في قطر

باكو، 18 مارس، أذرتاج

عقد الاجتماع بين مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (AZPROMO) وشركة "علي بن علي" القابضة القطرية بدعم من السفارة الأذربيجانية في قطر ومبادرة منها المؤتمر الافتراضي لمناقشة آفاق تأسيس بيت التجارة الأذربيجاني في قطر.

وأفادت السفارة وكالة أذرتاج أن الجانبين ركزا على أهمية طرح مصنوعات عالية الجودة منتجة في أذربيجان في السوق القطري. تم التأكيد على أهمية المنتجات التي سيتم تصديرها من أذربيجان التي هي بلد صديق في ضمان الأمن الغذائي لدولة قطر.

في حديثه في مؤتمر الفيديو، قال القائم بأعمال رئيس AZPROMO يوسف عبد اللاييف ونائب الرئيس شركة "علي بن علي" القابضة نبيل حماس إن إنشاء البيت التجاري يخدم مصالح البلدين سيمهد الطريق للترويج الواسع للمنتجات الأذربيجانية في قطر. واكدا على ضرورة الاسراع في العمل لضمان انشطة البيت التجاري بما يحقق الاهداف الموضوعة في هذا الصدد.

وأكد سفير أذربيجان في قطر رشاد إسماعيلوف لأهمية إنشاء بيت التجارة الأذربيجاني في قطر لتوسيع العلاقات الاقتصادية ودعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرصة. كما أشار السفير إلى أن إنشاء بيوت تجارية في الخارج لترويج علامة صنع في أذربيجان" التجارية " في العالم وتعزيز وتوسيع تصدير المنتجات المحلية وتنظيم وتنسيق المبيعات سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

أشار رشاد إسماعيلوف وفي حديثه عن آفاق التعاون إلى الإمكانات الكبيرة بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات.