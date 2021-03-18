اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أذربيجان

باكو، 18 مارس، أذرتاج

أجريت تحليلات جينوم Sars Cov-2 بانتظام على عينات مأخوذة من الأشخاص الذين يدخلون أذربيجان ويعيشون في البلاد وتم تحديد المتغيرات المشبوهة.

أبلغ المركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم وكالة أذرتاج عن ذلك.

بحسب المعلومات الصادرة من المركز أنه تم العثور على 501Y.V1, B.1.1.7 (النسخة البريطانية) في ثلاث عينات تم تحليلها بواسطة جينوم Sars Cov-2 في مركز التشخيص الجيني للمركز الوطني لأمراض الدم ونقل الدم.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاح CoronaVac المستخدم في بلادنا ضد فيروس كورونا فعال أيضاً ضد السلالات الجديدة.