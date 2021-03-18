باكو، 18 مارس، أذرتاج يواصل ممثل أذربيجان أيدين سليمانلي مبارياته بنجاح في مهرجان الشطرنج في الجبل الأسود (Montenegro). تفيد أذرتاج أن لاعبنا للشطرنج تعادل مع الرياضي المحلي بلازو كاليزيتس في الجولة الثامنة. في الوقت الحاضر يتقاسم أيدين سليمانلي المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط. يحتل نيكولا كوكيتش المركز الأول برصيد 6.5 نقاط. تقام المنافسة بمعيار الأستاذ الكبير على نظام دائري.

AZERTAG.AZ : أيدين سليمانلي يتقاسم المركزين الثاني والثالث في مهرجان الجبل الأسود للشطرنج

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