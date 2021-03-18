الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد نوروز

باكو، 18 مارس، أذرتاج

هنأ الرئيس إلهام علييف الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد النوروز.

تفيد أذرتاج أن رئيس الجمهورية أكد في خطابه للتهمئة أن عيد نوروز هو من الذخائر المقدسة لأسلافنا العظماء والتي تعبر عن احترام النظام الأبدي للطبيعة. وأشار إلى أن هذا العيد هو تجسيد كامل للنظرة العالمية القديمة والغنية للشعب الأذربيجاني والتفاؤل بشأن المستقبل وهويتنا الوطنية ككل والكنوز الثقافية لها مكانة استثنائية في خزانتنا. إن تقاليد نوروز التي عشناها بجدارة ونحميها من التأثيرات الأجنبية هي أيضاً مساهمة في الثقافة الإنسانية لشعبنا الذي احترم دائماً الماضي منذ قرون.

وقد أشير في خطاب التهنئة إلى أن قدوم عيد الربيع في بلاد النار هذا العام له أهمية خاصة وقال الرئيس "يسعدني أننا دخلنا ربيع استقلالنا هذا بانتصار رائع سيبقى إلى الأبد في تاريخ دولتنا بأحرف من ذهب ويمنح إنجازات جديدة لحياتنا. توحدنا مثل قبضة اليد في لحظة المحنة مع القوة الأخلاقية التي لا مثيل لها التي نستمدها من إحساسنا بالنضال من أجل العدالة وقطعنا الأيادي التي استهدفت غدراً أراضينا القديمة وطهرنا بلادنا من الأعداء الأشرار وأقرنا العدالة على حساب دمائنا. قد جلب انتصارنا المجيد الذي أصبح احتفالاً بأرواحنا التي لا تقهر ويقدمنا للعالم كأمة فخورة الربيع الأبدي إلى أذربيجان".

وأكد الرئيس اننا في هذه أيام العيد التي يعيشها شعبنا بأمزاج المنتصر أننا ندعو مرة أخرى رحمة الرب لأبناءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وحدة أراضي وطننا الأم ونتذكرهم باحترام عميق.

وجاء في خطاب التهمئة: "في المراحل القادمة ستكون لدينا أعمال البناء الضخمة في أراضينا المحررة. أعتقد أن موسم الربيع سيظهر الوحدة والتضامن في انسجام مع الأجواء المتجددة التي تعزز عزمنا وسننفذ بنجاح خطة العودة الكبرى في سلام وهدوء، وسنحيي موطننا قره باغ في وقت قصير. أتمنى لكم جميعا مزاج ربيعي. أتمنى أن يحل هذا العيد في منازلكم ومواقدكم بالوفرة والازدهار!

عيد نوروز سعيد! ” .