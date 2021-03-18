حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا

باكو، 18 مارس / آذار، )أذرتاج(

تم إعلان حجم الغاز الطبيعي الذي صدرته أذربيجان إلى أوروبا في الفترة ما بين يناير وفبراير من هذا العام.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير 10.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 1.9 مليون دولار من بلادنا إلى إيطاليا و55.4 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 200 ألف دولار إلى بلغاريا خلال شهرين من العام الجاري.

كما تم تصدير ملياري متر مكعب من الغاز بقيمة 180 مليون دولار إلى تركيا و1.24 مليار متر مكعب بقيمة 175.5 مليون دولار إلى جورجيا.

يذكر أنه تم تصدير ما مجموعه 3 مليارات و318.5 مليون متر مكعب من الغاز من الدولة خلال فترة التقرير وبلغت قيمتها 357.6 مليون دولار.

تستورد تركيا وجورجيا الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر خط أنابيب جنوب القوقاز (باكو - تبليسي - أرضروم) وتاناب. تم تشغيل خط أنابيب جنوب القوقاز في أواخر عام 2006. بدأت إمدادات الغاز الأولى إلى تركيا عبر خط أنابيب الغاز "تاناب" الذي تم تشغيله في أسكي شهير في 12 يونيو 2018 ، في 30 يونيو 2018. تنقل تاناب 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى تركيا.

في 12 يونيو 2018، تم تشغيل خط أنابيب الغاز تاناب في مدينة أسكي شهر التركية. في 30 نوفمبر من العام الماضي، أقيم حفل افتتاح جزء خط أنابيب "تاناب" الذي يرتبط بأوروبا في مدينة إبسالا لولاية أدرنة التركية. سيوفر مشروع تاناب الذي هو جزء رئيسي من ممر الغاز الجنوبي وسيضل الغاز من حقل شاه دنيز -2 للغاز في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين إلى المستهلكين الأوروبيين. ينضم مشروع "تاناب" الذي يزود تركيا وأوروبا بالغاز الأذربيجاني إلى خط أنابيب جنوب القوقاز في ملتقي الحدود التركية الجورجية وخط أنابيب "تاب" في ملتقي الحدود التركية اليونانية. يبلغ طول جزء أسكي شهر من من تاناب على الحدود الجورجية التركية 1350 كم، ويبلغ طول الخط على الحدود بين مدينة أسكي شهر التركية واليونان 480 كم. قام مشروع "تاناب" الذي يطلق عليه اسم طريق الحرير للطريق بنقل أكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا حتى الآن.