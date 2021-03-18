كبز كنجة يفوز على كشلة الرديف باكو

كنجة، 18 مارس، أذرتاج

فاز كبز كنجة على كشلة الرديف باكو ضيفه بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 86 المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم حاجييف دون مشجع.

وفتح الحساب بشير د27 لصالح الضيف إلا ورد عليه الضيف بثلاثة اهداف جاءت من جانب رحيموف د31 وصمدوف د58 وعبد الله يف د90+3.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.