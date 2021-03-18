رئيس المجلس الأعلى النخجواني يلتقي بنائب وزير التجارة رئيس جهاز الجمارك التركي

نخجوان، 18 مارس، أذرتاج

التقى رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة واصف طالبوف بنائب وزير التجارة رئيس جهاز الجمارك التركي رضاء تونا توراقاي مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الأعلى النخجواني أن رئيس المجلس الأعلى رحب بالضيوف لافتا الى تزامن الزيارة مع ظفر جناق قلعة ويوم احياء ذكرى شهداء جناق قلعة وأجلّ ذكرى شهداء جناق قلعة وقراباغ. واشار رئيس المجلس الأعلى النخجواني الى أن الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية التركية تزداد قوة وسعة سنة بعد اخرى بما يواكب مع ارادة رئيسي كلا البلدين قائلا إن انشاء مجمع عصري لنقطة سدرك الحدودي الجمركي تعبير عن اهمية تعار للعلاقات الثنائية. وابلغ رئيس المجلس الأعلى أن المنطقة تملك فرصا واسعة للتعاون مقدرا آفاق العلاقات التجارية الثنائية بين الجمهورية ذات الحكم الذاتي وتركيا.

وعبر نائب وزير التجارة رئيس جهاز الجمارك التركي رضاء تونا توراقاي عن الامتنان باسم الوفد على حفاوة الاستقبال. واكد الضيف على اهمية الانتصار التاريخي الذي احرزته أذربيجان في حرب قره باغ الثانية والاتفاقية التي تم التوصل اليها بالنسبة للمنطقة. وتحدث رضاء تونا توراقاي عن التعاون المقبل مفيدا أن تطور نخجوان يسهم في العلاقات الثنائية مع تركيا.

وحضر اللقاء والي محافظة إغدير التركية حسين أنجين ساري ابراهيم والقنصل العام التركي في نخجوان محمد أمين كيراز ايضا.