  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفضت الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية

    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت البلاد 27.8 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 50.7 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 33.1 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 55.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :انخفضت الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 92.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٤٨]
    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٢]
    مناقشة آفاق تأسيس بيت التجارة الأذربيجاني في قطر
    انخفضت الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية