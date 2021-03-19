انخفضت الواردات من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)
صدرت البلاد 27.8 ألف طن من البلاستيك والمنتجات البلاستيكية خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان قيمة الصادرات من البلاستيك ومنتجات البلاستيك بلغت 50.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 33.1 ألف طن من منتجات البلاستيك والبلاستيك بقيمة 55.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
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