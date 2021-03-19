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    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٤٨]

    باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 5157 طن خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 81 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ حوالي 2935 طن بقيمة 56.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
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