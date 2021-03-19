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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 92.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 92.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال فبراير.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 117.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 92.1 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
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