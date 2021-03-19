باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج) قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 ألفا و996 شخص تم تطعيمهم في 18 مارس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 474 الف و607 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

AZERTAG.AZ : تطعيم نحو 475 ألف شخص في أذربيجان خلال شهرين

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