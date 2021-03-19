مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني مع نظيره الكازاخي

باكو، 19 مارس، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف ونظيره الكازاخي عسكر مامين وذلك بمبادرة الجانب الكازاخي.

أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الكازاخي مامين هنأ خلال المكالمة الهاتفية نظيره الأذربيجاني أسدوف بمناسبة عيد نوروز قائلا إن صداقة شعبي كازاخستان وأذربيجان ذات القرون الطويلة تستند الى القواعد المتينة. وتم التأكيد خاصة على انجازات أذربيجان.

وبحث الطرفان عددا من المسائل الخاصة بالجوانب الاقتصادية والتجارية للعلاقات القائمة بين أذربيجان وكازاخستان.