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    وكالة تطهير الألغام تبطل في الاراضي المحررة 9584 لغم و7081 ذخيرة غير متفجرة

    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٩]

    قبادلي، 19 مارس، أذرتاج

    قالت وكالة تطهير الألغام الأذربيجانية أناما إن فرق الوكالة تعمل حاليا ليل نهار لدى الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني بمحافظات أغدام وفضولي وجبرائيل وزنكيلان وقبادلي وترتر ومدينة شوشا.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن العمليات جارية بالآلات والادوات اليدوية وأجهزة تطهير الألغام الآلية والكلاب المدربة.

    واشارت الى أن فرق الوكالة فتشت وفحصت خلال عمليات تطهير الالغام المقامة منذ 27 سبتمبر العام الماضي 16 مليونا و 586 الف و 32 مترا مربعا من الاراضي لتحييد 9584 لغم مضد للمشاة والدبابات و7081 ذخيرة غير متفجرة.

    واكدت أناما مرة اخرى على أن الاراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا اراض ملوثة بالألغام المختلفة والذخائر غير المتفجرة وعبوات ناسفة وتركات مفجرة للحرب منبهة أن دخول المواطنين تلك الاراضي ممنوع إلا برخصة خاصة لأغراض أمنية.

    AZERTAG.AZ :وكالة تطهير الألغام تبطل في الاراضي المحررة 9584 لغم و7081 ذخيرة غير متفجرة
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