قراباغ الرديف أغدام يتعادل مع سومغايت الرديف سلبيا

أغدام، 19 مارس، أذرتاج

تعادل قراباغ الرديف اغدام سلبيا مع سومغايت الرديف ضيفه في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 87 المنظمة على ملعب باكو الأولمبي قادها الحكم أقايف دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى ونفسها الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل استقر الناديان بموقعهما حيث يحتل قراباغ الرديف المركز الخامس برصيد 27 نقطة وسومغايت الرديف المركز العاشر برصيد 10 نقاط.