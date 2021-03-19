زاقاتالا يفوز على توران طاووس ذهابا وينزع منه صدارة الترتيب

طاووس، 19 مارس، أذرتاج

فاز زاقاتالا على توران طاووس مضيفه بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 89 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم بكروف دون حضور جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض من طرف سليمانوف د9 واهداف الضيف من جانب صادقوف د6 وبشيروف د46 وحيدروف د90+5.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من توران ومثلهم من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز نزع زاقاتالا صدارة الترتيب من خصمه برصيد 37 نقطة فيما تراجع توران طاووس الى المركز الثاني برصيد 36 نقطة.