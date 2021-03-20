  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ممرضة ماتت باللقاح المضاد لكورونا في جورجيا

    ٢٠.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:١٨]

    تبيليسي، 19 مارس، أذرتاج

    ماتت الممرضة ميجي باكرادزي التي تلقت اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا.

    أفادت أذرتاج أن الممرضة 27 عاما تلقت اللقاح في 17 مارس الحالي واصيبت بصدمة الحساسية بعد مرور 30 دقيقة ونقلت الى العاصمة تبيليسي 18 مارس ولكنها ماتت رغم جهود الاطباء.

    يذكر أن جورجيا اطلقت حملة تلقيح الاطباء وموظفي الطب منذ 15 مارس وتم تطعيم نحو 3 الاف موظف طبي الى اليوم بما فيهم رئيسة البلد سالومه زورابيشفيلي المطعمة بلقاح استرا زينيكا. وموت الممرضة اول حالة وفاة باللقاح في البلد.

    عزيزوف مراسل اذرتاج

    AZERTAG.AZ :ممرضة ماتت باللقاح المضاد لكورونا في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٢١]
    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في أرمينيا
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [٠٩:١٩]
    Wizz Air تبدأ رحلات منتظمة بين كازاخستان والامارات العربية المتحدة
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
    روسيا تبدأ صنع وحدة الطاقة لمحطة "آكويو" الكهرذرية التركية
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٨]
    "حقوق الإنسان والتحدي الرقمي" في ندوة دولية بمقر الإيسيسكو غدا
    ممرضة ماتت باللقاح المضاد لكورونا في جورجيا