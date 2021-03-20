ممرضة ماتت باللقاح المضاد لكورونا في جورجيا

تبيليسي، 19 مارس، أذرتاج

ماتت الممرضة ميجي باكرادزي التي تلقت اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا.

أفادت أذرتاج أن الممرضة 27 عاما تلقت اللقاح في 17 مارس الحالي واصيبت بصدمة الحساسية بعد مرور 30 دقيقة ونقلت الى العاصمة تبيليسي 18 مارس ولكنها ماتت رغم جهود الاطباء.

يذكر أن جورجيا اطلقت حملة تلقيح الاطباء وموظفي الطب منذ 15 مارس وتم تطعيم نحو 3 الاف موظف طبي الى اليوم بما فيهم رئيسة البلد سالومه زورابيشفيلي المطعمة بلقاح استرا زينيكا. وموت الممرضة اول حالة وفاة باللقاح في البلد.

عزيزوف مراسل اذرتاج