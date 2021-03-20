بناء "حديقة الأخوة" الأذربيجانية التركية في قرية أغالي بمقاطعة زنكيلان

زنكيلان، 20 مارس، أذرتاج

قام وفد برئاسة وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديمير الذي زار الأراضي الأذربيجانية المحررة.

تفيد أذرتاج أن وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف ووزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف والسفير التركي لدى أذربيجان إركان أوزورال ومسؤولون آخرون شاركوا في زيارة مقاطعات فضولي وجبرائيل و زنكيلان.

وزار الوفد أولاً النصب التذكاري للشهداء في مقاطعة فضولي ووضعوا أكاليل الزهور على النصب التذكاري. زار المشاركون المنازل زالمنشآت المدنية المدمرة والمتضررة بشدة في مدينة فضولي وشهدوا الأعمال الوحشية والمخربة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية في الأراضي التاريخية لأذربيجان.

ثم وصل الوفد إلى قرية سلطانلي في مقاطعة جبرايل واطلع على الاستعدادات لأعمال الزراعة. وراقب وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف ووزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي عملية البذار.

في وقت لاحق، ارسي الحجر الاساسي لـ "حديقة الأخوة" في قرية أغالي بمقاطعة زانجيلان بتنظيم من وزارة الزراعة الأذربيجانية ووزارة الزراعة والغابات التركية. زرع كل من وزير الزراعة إينام كريموف وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدمير ووزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف شتلات اشجار الفواكه في "حديقة الأخوة". تمت زراعة أشجار المشمش والتفاح والكمثرى والكرز وشتلات الفواكه الأخرى في الحديقة التي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات. تمت زراعة إجمالي 2620 شتلة في الحديقة.

وأشار وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديمير إلى أن الحرب الوطنية بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف انتهت بانتصار أذربيجان وأكد أن تركيا ستدعم تنمية الزراعة في الأراضي المحررة. وقال: "خلال الزيارة، رأينا أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير القطاع الزراعي. في وقت سابق كانت تولى الاهتمام لزراعة النباتات والفواكه وتربية الحيوانات في هذه المناطق. هناك فرص لاستعادة وتطوير القطاع الزراعي وإنشاء صناعة المعالجة وتخطيط الطاقة. سيستمر دعم أذربيجان الشقيقة والصديقة في تطوير القطاع الزراعي في منطقة قره باغ.

وتطرق وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف إلى الإمكانات الزراعية للأراضي المحررة وقال: "إن الأراضي المحررة كانت تقليدياً من بين المناطق الرائدة في زراعة الحبوب والمحاصيل والفواكه وتربية الماشية. بناء على تعليمات من الرئيس إلهام علييف، تم زرع أكثر من 7 آلاف هكتار. ومن المخطط أيضاً أن تبدأ اعمال البذار للربيع هنا.

أشير إلى أن تركيا من الدول التي تطبق التقنيات الحديثة وتحقق نتائج عالية في القطاع الزراعي. تهتم أذربيجان بتطوير التعاون مع البلد الشقيق في مجال الزراعة. من المخطط تطوير الزراعة في الأراضي المحررة باستخدام التقنيات المبتكرة.