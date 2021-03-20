زيادة حركة الشحن من كازاخستان على ممر النقل الدولي عبر بحر الخزر

نورسلطان، 20 مارس، أذرتاج

أجريت مناقشات حول التنمية المستدامة لممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر (TITR ) ، فضلاً عن زيادة نقل الحاويات العابرة وذلك على الرغم من ظروف العمل الصعبة الناجمة عن تفشي وباء COVID-19 .

تفيد أذرتاج أن اجتماع لمجموعة العمل حول تطوير TITR عقد في إسطنبول وأشير إلى أنه في العام الماضي، زادت البضائع الواردة من كازاخستان والمنقولة عبرTITR بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وبلغت 8.1 ألف حاوية. وتستمر وتيرة التزايد للعبور على الممر في عام 2021 ، وبلغ في الشهرين الماضيين ألفين و600 حاوية ، أي أكثر بـ2.4 ضعف من العام الماضي.

ناقش الاجتماع قضايا مثل حماية حقوق الملكية الفكرية في كازاخستان والدول الأخرى والموافقة على حجم النقل وشروط التعريفة وخطة عمل التسويق لعام 2021 على TITR وتطوير استراتيجية تطوير الطريق حتى عام 2025 وتوسيع الأنشطة في الاتحاد الأوروبي.