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    عمل ارهابي في ايران

    ٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:٤٥‎]

    طهران، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أسفر هجوم إرهابي في مدينة سرافان الإيرانية بمحافظة سيستان - بلوشستان عن مقتل ثلاثة أشخاص.

    أفادت وكالة اذرتاج ان ذلك جاء بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني ان الارهابيين هاجموا ساحة سارافان المركزية. لقي ثلاثة مدنيين مصرعهم في اشتباك مسلح بين جنود الحرس الثوري الإيراني والإرهابيين العاملين في المحافظة. تجري عمليات البحث واسعة النطاق جارية.

    AZERTAG.AZ :عمل ارهابي في ايران
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