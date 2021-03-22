أذربيجان: تسجيل 814 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و342 حالة شفاء ووفاة 12 شخصا

باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

سجلت إصابة 814 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 342 مصاب هذا المرض وتوفي 12 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 246 ألف و304 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 232 ألف و876 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و351 مريض ويستمر علاج 10 آلاف و77 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و776 ألف و535 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8 آلاف و386 فحص طبي.