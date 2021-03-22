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    تطعيم 12 ألفا و283 شخص في أذربيجان في 20 مارس

    ٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:٥‎٨]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 12 ألفا و283 شخص تم تطعيمهم في 20 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 482 الف و664 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 12 ألفا و283 شخص في أذربيجان في 20 مارس
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