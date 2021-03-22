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    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و122 ألف و148 نسمة

    ٢٢.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٤٨]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 3015 شخص أو 0.03 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و122 ألف و148 نسمة حتى الأول من شهر يناير للعام الجاري.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن الكثافة السكانية تبلغ 117 نسمة في الكيلومتر المربع.

    ويسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.

    AZERTAG.AZ : عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و122 ألف و148 نسمة
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