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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جارداقلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٢.٠٣.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]

    باكو، 22 مارس / آذار،(أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جارداقلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16163924714837154952.mp4 

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جارداقلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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