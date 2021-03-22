وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية يوخاري قوزلك المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
٢٢.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤٠]
باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية يوخاري قوزلك بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16164101582056248827.mp4
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