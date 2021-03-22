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    أذربيجان: تسجيل 670 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و211 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا

    ٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٠]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 670 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 211 مصاب هذا المرض وتوفي 15 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 246 ألف و974 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 233 ألف و87 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و366 مريض ويستمر علاج 10 آلاف و521 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و782 ألف و463 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5 آلاف و928 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 670 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و211 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا
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    أذربيجان: تسجيل 670 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و211 حالة شفاء ووفاة 15 شخصا