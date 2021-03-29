الحائزون على جائزة نوبل يناشدون الطلبة من أذربيجان وآسيا الوسطى

باكو، 29 مارس، أذرتاج

قرر الحائزون على جائزة نوبل إنتاج فيديو مشجع للطلبة من أذربيجان وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى دعوة الباحثين الشباب للمشاركة في مهرجان نوبل الثاني وأسبوع محاضرات نوبل.

تفيد أذرتاج أن مهرجان نوبل الثاني لآسيا الوسطى (Central Asia Nobel Fest) الذي يحمل عنوان "عند ابتكار المستقبل" سيعقد في الفترة من 7 إلى 9 أبريل من هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات الرئيسية للمهرجان الثاني تركز على ثلاثة مجالات مهمة من التكنولوجيا والابتكار: اقتصاد الفرص وصناعة المستقبل و"الاتجاهات التعليمية" (EdTrends) .

يعد أسبوع محاضرات نوبل لطلبة جامعات أذربيجان وآسيا الوسطى الحدث الرئيسي للمهرجان الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 16 أبريل لهذا العام تكريماً لليوم العالمي للعلوم. سيتمكن الطلبة من طرح الأسئلة مباشرة على علماء معروفين عالميا خلال أسبوع الحائزين على نوبل. أكد ثمانية من الحائزين على جائزة نوبل وتسعة فائزين بجائزة التقدم مشاركتهم في المهرجان بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع محاضرات الحائزين على جائزة نوبل وغيرهم من العلماء البارزين متاحة على موقع مهرجان نوبل في آسيا الوسطى. لمزيد من المعلومات يمكن الاشتراك في قناة نوبل فيست على يوتوب وصفحة إنستغرام الرسمية.

يمكنكم التعرف على مناشدة للحائزين بالفيديو عبر هذا الرابط: https://youtu.be/PSC5xTzJ1OA