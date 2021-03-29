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    سياسة


    وفد القوات الجوية العسكرية الباكستانية يزور أذربيجان

    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:١٥‎]

    باكو ، 29 مارس / آذار، )أذرتاج(

    التقى نائب وزير الدفاع الأذربيجاني قائد القوات الجوية العسكرية الجنرال رامز طاهروف يوم 29 مارس وفدا برئاسة نائب قائد القوات الجوية لجمهورية باكستان الإسلامية عامر مسعود الذي يقوم بزيارة عمل الى اذربيجان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد الباكستاني زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المتنامي للعلاقات الأذربيجانية الباكستانية ومستوى الشراكة الاستراتيجية.

    وهنأ المارشال الباكستاني الشعب الأذربيجاني على انتصاره في الحرب الوطنية وتمنى رحمة الله على شهداء العسكريين والمدنيين وشفاء الجرحى.

    ناقش الجانبان آفاق التعاون العسكري التقني والتعليم العسكري بين القوات الجوية الأذربيجانية والباكستانية وبالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وفد القوات الجوية العسكرية الباكستانية يزور أذربيجان
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