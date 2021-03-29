باكو، 29 مارس / آذار، )أذرتاج( ستقام في مدينة أنطاليا مسابقة "الخودة الكبيرة" للجودو في الفترة ما بين 1-3 أبريل. وأفادت وكالة أذرتاج أنه سيمثل أذربيجان في المسابقة 13 لاعبا للجودو. وسيتنافس في المسابقة دافود محمدسوي وكرامت حسينوف (60 كلغ) ونجات شيخ عليزاده وأورخان سفروف (66 كلغ) ومراد فتحييف وزليم تسكايف (81 كلغ) وألمار قصيموف وزليم كاتسويف (100 كلغ) وأوشانقي كوكاوري (100 كلغ) وعائشة قوربانلي وليلى علييفا (48 كلغ) وقولتاج محمد علييفا وجونال حسنلي (52 كلغ).

AZERTAG.AZ : 13 لاعبا للجودو يمثلون أذربيجان في مسابقة "الخودة الكبيرة" في أنطاليا

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