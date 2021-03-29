الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 29 مارس / آذار، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 106.8 مليون دولار إلى تركيا و85.5 مليون دولار إلى روسيا و35.1 مليون دولار إلى سويسرا و28.3 مليون دولار إلى جورجيا و13.2 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال الشهرين.