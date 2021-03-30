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    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٠٩]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    جرى 30 مارس اليوم حفل افتتاح مركز دوست رقم 4 الواقع في حي بناقدي للعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج أن حفل تدشين المركز التابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام والسريع لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي شارك فيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    تفقد رئيس الدولة الظروف المهيأة لدى مبنى المركز.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو
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    الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو