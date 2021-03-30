باكو، 30 مارس، أذرتاج جرى 30 مارس اليوم حفل افتتاح مركز دوست رقم 4 الواقع في حي بناقدي للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن حفل تدشين المركز التابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدام والسريع لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي شارك فيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. تفقد رئيس الدولة الظروف المهيأة لدى مبنى المركز.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يشارك في افتتاح مركز دوست رقم 4 في باكو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده