مواصلة منح مكاتب للأحزاب السياسية

باكو، 30 مارس، أذرتاج

نتيجة للاصلاحات السياسية الاقتصادية المقامة في أذربيجان يتم المزيد من تحسين بيئة الحوار السليم مع الاحزاب مع تنمية تقاليد التعددية السياسية.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز شؤون الممتلكات الحكومي أن عملية منح العقارات غير السكنية والمكاتب الخاصة بالملكية العامة للأحزاب السياسية جارية حاليا من اجل تنفيذ عملية العمل في ظروف أحسن وتوسيع فرص النشاط وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الدولة.

واستمرارا لهذه العملية منح عقار غير سكني باعتباره مكتبا لحزب الشعب الأذربيجاني من قبل الجهاز في 29 مارس.