مواصلة منح مكاتب للأحزاب السياسية
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
باكو، 30 مارس، أذرتاج
نتيجة للاصلاحات السياسية الاقتصادية المقامة في أذربيجان يتم المزيد من تحسين بيئة الحوار السليم مع الاحزاب مع تنمية تقاليد التعددية السياسية.
أفادت أذرتاج عن بيان جهاز شؤون الممتلكات الحكومي أن عملية منح العقارات غير السكنية والمكاتب الخاصة بالملكية العامة للأحزاب السياسية جارية حاليا من اجل تنفيذ عملية العمل في ظروف أحسن وتوسيع فرص النشاط وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الدولة.
واستمرارا لهذه العملية منح عقار غير سكني باعتباره مكتبا لحزب الشعب الأذربيجاني من قبل الجهاز في 29 مارس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٥٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢١:١٦]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٣]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٤٢]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٩]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٧]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠٨]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٢]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٠٠:١٥]
١٧.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٣]
٢٥.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٥]
٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤١]
١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٦]
١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٩]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
٢٧.٠٣.٢٠٢١ [١٨:١٦]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٢١]
٢٤.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
١٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١١]
٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٣٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٣٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك