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    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الإيراني في طاجكستان

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٣:٤٢]

     دوشنبه، 30 مارس، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بنظيره الايراني محمد جواد ظريف على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لعملية قلب آسيا عملية اسطنبول المنظم في مدينة دوشنبه عاصمة طاجكستان 30 مارس.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا الآراء حول المسائل الخاصة بعلاقات التعاون الثنائي القائمة بين أذربيجان وإيران.

    وأشاد الجانبان بنتائج الجلسة الأخيرة المعقودة العام الجاري للجنة الحكومية الأذربيجانية الايرانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والانسانية.

    كما بحث الوزيران مسائل الامن الاقليمي ولا سيما الاوضاع الراهنة في المنطقة بعد الحرب الوطنية ذات الـ44 يوما ومسائل تخص بتنفيذ البيان الثلاثي الموقع.

    وجرى تبادل الاراء كذلك حول اعمال اعادة البناء والتأهيل لدى الاراضي الأذربيجانية التي حررت من الاحتلال. وذكر الوزير محمد جواد ظريف أن شركات ايرانية مستعدة للمشاركة في اعمال تطهير الاراضي المحررة من الألغام واعادة البناء والتأهيل.

    كما جرى في اللقاء تبادل وجهات نظر بين الوزيرين حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي بنظيره الإيراني في طاجكستان
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