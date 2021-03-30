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    تطعيم 28 ألفا و926 شخص في أذربيجان في 29 مارس

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و926 شخص تم تطعيمهم في 29 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "koronavirusinfo.az" على الانترنت أنه حتى الآن، تم تطعيم 536 الف و871 شخص في بلدنا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

    يستمر التطعيم بنجاح في جميع مناطق البلاد.

    AZERTAG.AZ :تطعيم 28 ألفا و926 شخص في أذربيجان في 29 مارس
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