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    سياسة


    اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان في دوشانبي

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٣]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بايراموف اليوم بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش المؤتمر الوزاري التاسع "قلب آسيا - عملية اسطنبول" في دوشانبي عاصمة طاجيكستان.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان وباكستان وبما في ذلك آفاق التعاون بين شركة النفط الحكومية الأذربيجانية والشركات الباكستانية والتعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.

    اشار الجانبان إلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وباكستان وشددا على أهمية الاجتماع المقبل للجنة بين الحكومات حول التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سيعقد في باكو.

    كما أكد الوزيران على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية.

    تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وباكستان في دوشانبي
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