البنك المركزي: لا يتوقع تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على المانات

باكو، 30 مارس، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن العمليات الجارية في الاقتصادات والانظمة المالية للبلاد الشريكة تحط محط الاهتمام لبنك أذربيجان المركزي دائما.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس مجلس ادارة البنك المركزي إن البلد يتم فيه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي بما فيه التوازن في سوق العملة ويلاحظ انخفاض في الدولرة وميل سعر النفط العالمي الى ارتفاع يؤثر ايجابيا في الاستقرار في سوق العملة بجانب تحسين التوقعات وميزان المدفوعات. ونظرا لما ذكر سالفا لا يتوقع تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على سعر المانات الأذربيجانية. وللبلد موارد مالية بما فيه الكفاية من اجل الحفاظ على التوازن في سوق العملية والاستقرار الاقتصادي الكلي الموجود.