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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ديوانآليلر المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٠٤]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ديوانآليلر بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 7 نوفمبر من عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16171136356386630027.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ديوانآليلر المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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