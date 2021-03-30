باكو، 30 مارس، أذرتاج وقعت حكومة أذربيجان ومنتدى الاقتصاد العالمية على وثائق حول تأسيس مركز أذربيجان تابعا لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة. أفادت أذرتاج أن هذا قاله وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف. وابلغ الوزير أن هذا اول مركز شبيه في منطقة رابطة الدول المستقلة.

AZERTAG.AZ : تأسيس مركز أذربيجان لشبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده