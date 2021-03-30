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    أذربيجان: تسجيل 2146 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و838 حالة شفاء ووفاة 25 شخصا

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٩]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 2146 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 838 مصاب هذا المرض وتوفي 25 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 259 ألف و476 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 237 ألف و338 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و538 مريض ويستمر علاج 18 ألفا و600 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و858 ألف و773 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14099 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2146 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و838 حالة شفاء ووفاة 25 شخصا
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