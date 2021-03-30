  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ31 مارس

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٢٧]

    باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 31 مارس / آذار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 31 مارس / آذار.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ31 مارس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٥‎٥‎]
    البنك المركزي: لا يتوقع تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على المانات
    ٢٩.٠٣.٢٠٢١ [١٩:١٦]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ30 مارس
    ١٩.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٤٨]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ29 مارس
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [١٨:٣٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ19 مارس
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ31 مارس