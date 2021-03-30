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    الأمن الغذائي يمنع توريد الدارصيني غير الصالح للاستهلاك من إيران

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٣٦]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن عينات مأخوذة من منتجات الدارصيني (الفرقة) البالغ حجمه 495 كغ المستورد من إيران من قبل شركة "فرويت أ" ذات المسؤولية المحدودة أخضعت للفحوص في مختبر الوكالة وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

    ومنعت الوكالة توريد الدفعة المذكورة من المنتجات الى البلد.

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي يمنع توريد الدارصيني غير الصالح للاستهلاك من إيران
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    الأمن الغذائي يمنع توريد الدارصيني غير الصالح للاستهلاك من إيران