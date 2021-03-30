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    اقتصاد


    الوزير: أذربيجان انضمت الى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة

    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٤٩]

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    قال ميكائيل جباروف إن أذربيجان انضمت الى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة.

    أفادت أذرتاج عن جباروف وزير الاقتصاد قوله إن الهدف من ذلك هو الاستفادة بالحد القصوى من فرص معروضة من قبل الثورة الصناعية الرابعة وكذلك احتلال مكان في صفوف الدول الرائدة في هذا المجال.

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