وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي بالرئيس الأفغاني في دوشانبي

باكو، 30 مارس / آذار، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني في 30 مارس على هامش المؤتمر الوزاري التاسع "قلب آسيا - عملية اسطنبول" المنعقد في دوشانبي عاصمة طاجيكستان.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الرئيس الأفغاني هنأ أذربيجان على النصر العظيم مؤكدا أن هذا الانتصار هو انتصار للقانون الدولي. ونقل محمد أشرف غني التهاني الخاصة إلى الرئيس إلهام علييف.

قال الرئيس محمد أشرف غني إنه كان على علم بحجم الدمار في الأراضي المحررة في أذربيجان وأعرب عن أسفه لذلك.

وأعرب جيهون بايراموف عن امتنانه للرئيس الأفغاني ونقل خالص تحيات الرئيس إلهام علييف إلى الجانب الآخر.

وتحدث الوزير عن أعمال إعادة الإعمار والترميم التي تمت في الأراضي المحررة لأذربيجان مؤكدا أن الحياة ستعود إلى هذه الأراضي في المستقبل القريب.

لاحظ الجانبان بارتياح تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان وأفغانستان. كما تبادلا وجهات النظر حول إطلاق "خدمة آسان" في أفغانستان وعزمها على توسيع الخدمة في المستقبل واستمرار تدريب الدبلوماسيين الأفغان الشباب في جامعة "الأكاديمية الدبلوماسية الأذربيجانية" وكذلك أهمية ممر النقل الدولي "اللازورد".